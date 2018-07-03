Россия и Штаты — соперники, но не враги. Делегация конгресса США посетила Думу

Сегодня в Москве встречали делегацию Конгресса США. Они приехали, чтобы обсудить предстоящую встречу лидеров России и Соединенных Штатов. Москва и Вашингтон могут быть соперниками, как в спорте, но не врагами. Так конгрессмены оценивают отношения двух стран.

Нечастые гости на Смоленской площади. Машина с американским флагом подъезжает к высотке российского МИДа. Конгрессмены приехали из Петербурга, начали издалека — со светской беседы. Сергей Лавров интересуется: понравился ли город. За столом переговоров вырисовалась и тональность общения: осторожная надежда на сближение России и США.

"Надеюсь, что ваш визит олицетворяет возобновление добрых отношений между двумя нашими парламентами. Конгрессмены и депутаты, без сомнения, отражают настроение нации. Ваш визит проходит в преддверии двусторонней встречи президентов России и США, которая состоится в Хельсинки. Я буду рад ответить на любые вопросы, которые касаются отношений наших стран. Обсудим и острые темы, требующие особого внимания", — заявил Лавров. "Мы осознаем, что у нас могут быть некоторые разногласия, но важно поддерживать диалог", — добавил американский сенатор Ричард Шелби.

Это Ричард Шелби — глава американской делегации. В Сенате руководит комитетом по ассигнованиям. Влиятельный, но не связанный с внешней политикой. Визит в Россию официальный, но отчасти неформальный.

Политологи обратили внимание на состав делегации. Все конгрессмены представляют южные штаты, проголосовавшие за Трампа на выборах. Все — республиканцы, однопартийцы американского президента. И практически никто из семерых членов делегации раньше в России не был. Дональд Трамп, накануне встречи с Владимиром Путиным, судя по всему, хочет, чтобы мнение о России в американское общество транслировали народные представители, а не предвзятые медиагиганты.

"Встреча прошла отлично, мы обсудили много серьёзных тем. В основном фокусировались на встрече президента Трампа и Владимира Путина. Мы не собираемся конкурировать. Будет новый день. Подождем, посмотрим", — говорит Шелби.

Далее по программе — Государственная дума. Конгрессменов впечатлил аншлаг в зале заседаний. Первая за долгое время межпарламентская встреча Штатов и России. Инициатива исходила от американцев. Спикер Госдумы подчеркнул: это шанс сдвинуться с нулевой отметки в отношениях.

"Мы договорились делать это регулярно. И не выносить за скобки нашего разговора острые темы, важные для нас", — рассказал председатель Думы Вячеслав Володин.

В Совете Федерации лейтмотив конгрессменов тот же. Наши страны не должны быть врагами. Конкурентами, как в торговле, как в спорте. Кстати, визит в Россию во время футбольного Чемпионата мира — хорошая возможность узнать страну на пике гостеприимства. И ещё один момент, влияющий на взаимное расположение: 4 июля, День Независимости, американская делегация отметит в Москве.