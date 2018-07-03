В Сети опубликовали 700 тысяч находок, обнаруженных на дне каналов Амстердама

Археологи из Амстердама сделали на сайт, на котором опубликовали фотографии примерно 700 тысяч находок, обнаруженных на дне городских каналов. Среди этих "сокровищ" оказались по-настоящему ценные артефакты, например, доисторические каменные орудия и средневековые гвозди.

Объекты, чьи фотографии опубликованы на сайте Below The Surface, были найдены на дне каналов Дамрак и Рокин.



Первые находки были сделаны при строительстве одной из амстердамских станций метро в 2003 году. Все артефакты были выкопаны с глубины 20 метров.

Помимо объектов, представляющих историческую ценность, историки обнаружили на дне каналов рыболовные крючки, самурайскую катану и даже вставные челюсти.