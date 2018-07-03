Житель Судана наговорил 20 часов по SIM-карте, упавшей с аиста

Представителям польской команды экологов EcoLogic придется заплатить 2,5 тысячи евро за телефонные разговоры неизвестного гражданина Судана. Мужчина нашел SIM-карту, которая выпала с аиста. Поляки установили на птицу специальный трекер для отслеживания миграции аистов, сообщает польский сайт The News.

По всей видимости, прикрепленный к аисту прибор рухнул на землю, где его и нашел гражданин Судана. Он проговорил по чужой SIM-карте 20 часов.

Аиста выпустили из польского города Седльце, после чего он преодолел 6 тысяч километров и приземлился в долине Голубого Нила в Судане. Затем птица пропала с радаров.

По некоторым данным, завладевший SIM-картой поляков суданец мог убить аиста, чтобы забрать себе трекер.

Экологи не знают, как найти нарушителя. По всей видимости, им придется самостоятельно оплатить крупный счет за телефонные переговоры.