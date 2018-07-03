Ван Дамм оказался в центре скандала после высказывания о гей-браках

Звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм подвергся критике со стороны общественности после того, как неудачно пошутил на тему однополых браков в эфире ток-шоу "On n'est pas couchе", в котором актер встретился с министром Марлен Шьяппой, госсекретарем по вопросам гендерного равенства, сообщает NME.

Ван Дамм заявил, что женщины, по его мнению, должны рожать, а мужчины – зарабатывать деньги. После этого Шьяппа спросила актера о его отношении к гей-бракам.

Звезда неловко отшутился.

"Это когда мужчины женятся на других мужчинах? Мужчины женятся, женщины женятся, собаки женятся. Все женятся и все разводятся", — заявил актер, добавив, что у него есть друзья-геи.

Министр заявила в ответ, что геев притесняют и бьют, поэтому к ним надо относиться с уважением, а не сравнивать с собаками.

Ван Дамм ответил, что согласен с политиком, но не во всем.

"Если женщины будут жениться на женщинах, а мужчины – на мужчинах, откуда взяться детям?", — спросил актер.

После этого эфира представители канала LCI сообщили, что Французский высший совет по аудиовизуальной продукции получил более 20 жалоб от телезрителей по поводу этого выпуска.

Многие пользователи соцсетей также назвали Ван Дамма гомофобом.