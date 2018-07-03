61-летний миллиардер осужден на 30 лет тюрьмы

30 лет тюрьмы за взятку. Такой приговор вынес бразильский суд 61-летнему миллиардеру Эйке Батисте. Самый богатый человек Бразилии и восьмой человек в списке миллиардеров Forbes, который пока находится под домашним арестом, рассчитывает обжаловать судебное решение.

Судья Марселу Бреташ в качестве отягчающего обстоятельства учел, что Батисту был известным бизнесменом, а его криминальный бизнес мог потенциально нанести вред деловой среде и репутации Бразилии, оставить глубокие шрамы на доверии инвесторов и предпринимателей, которые еще недавно считали Бразилию хорошим местом для инвестиций, сообщает "Интерфакс".

Эйке Батиста выплатил 16,6 миллиона долларов экс-губернатору Рио-де-Жанейро Серхиу Кабралу, чтобы получить доступ к государственным заказам. Карбалу был губернатором Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год. Но после обвинения в коррупции угодил за решетку на 45 лет.

С 2006 года по 2010 год Эйке Бастиста создал шесть сырьевых компаний. Только крупнейшая из них OGX Petroleo e Gas Participacoes SA разместила в 2008 году акции более чем на 4 миллиарда долларов. Компания объявила, что владеет лицензией на разработку нефтяных месторождений на 10,8 миллиардов баррелей. После продажи акций в том же году компания признала, что добыча нефти на большинстве участках просто невозможна. Дополнительные средства кредиторы компании предоставлять отказались.

В 2011 году состояние Батисты превышало 30 миллиардов долларов. В 2013 году бразильский миллиардер был исключен из рейтинга супербогачей Forbes.