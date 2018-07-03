Убийство короля рэпа раскрыто: свидетель заговорил спустя 20 лет после расправы
Убийство известного рэпера Тупака скоро окажется раскрытым. Спустя двадцать лет молчания заговорили очевидцы расправы над королем речитатива. Кто развязал войну между побережьями и сможет ли киллер дать интервью?
Ответ на загадку, которую американские полицейские пытались разгадать больше двадцати лет, похоже найден. Появился главный подозреваемый в убийстве рэп-легенды Тупака Шакура. Короля речитатива застрелили в своей же машине по пути в ночной клуб. Следствие долго не могло найти убийцу. Но спустя годы заговорили очевидцы преступления.
Уличные разборки в центре Лас-Вегаса. Еще недавно фанаты так представляли гибель своего кумира — знаменитого рэпера 1990-х Тупака Шакура. 7 сентября 1996 года он со своим менеджером Шугом Найтом направлялся в один из ночных клубов. На перекрёстке автомобиль певца остановился на красный сигнал светофора и поравнялся с белым "Кадиллаком". По официальной версии, один из его пассажиров опустил стекло и сделал несколько выстрелов. Четыре пули попали в Шакура. Артист впал в кому, а на следующий день умер так и не придя в сознание.
Убийство Тупака Шакура стало началом горячей фазы так называемой войны побережий, развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного берега США. Изначально соперничали Тупак и его "противник" Кристофер Уоллес, больше известный как рэпер Бигги. Конфликт из мощного речитатива песен быстро перекинулся в стычки банд и перестрелки. Несмотря на то, что с момента преступления прошло уже 22 года, американской полиции так до сих пор не удалось его раскрыть.
Все это время появлялись новые версии. И вот — очередная сенсация. Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис в интервью заявил, что знает имя настоящего убийцы.
- Кто стрелял в Тупака?
- Собираюсь хранить этот секрет для "Кодекса улиц", братан.
Однако, хранил он этот секрет недолго — несколько минут экранного времени. Далее начал рассказывать подробности. По его словам, в момент убийства он находился в машине, из которой застрелили Тупака. А стрелявшим был его племянник Орландо Андерсон, который сидел на заднем сиденье справа за самим Дэвисом.
"Мы увидели его на одной из улиц. Девушки кричали "Тупак, Тупак!" Поехали за ним, он сидел на боковом кресле, справа от водителя. А потом…" – начинает рассказ Дуэйн Кит Дэвис.
По словам бывшего гангстера, деньги за убийство Тупака предложил сам рэпер Бигги. А его племянник Орландо Андерсон честно отработал этот заказ. Американская полиция уже начала проверку этого заявления. Вот только самих предполагаемых заказчика и убийцу уже не расспросишь. В 1997 году сам Бигги был застрелен в своей машине, а в 1998 году был убит и Орландо Андерсон.
Не исключено, что и эта версия преступления — не последняя. Ведь строить все новые догадки о загадочном преступлении, когда большинства из действующих лиц уже нет в живых, никто не мешает.
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