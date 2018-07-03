ЕСПЧ: Россия должна оплатить долг Советского Союза за 1982 год

Российская Федерация должна заплатить долги по облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, которые были выпущены в 1982 году. Такое постановление вынес Европейский суд по правам человека по делу под названием "Волокитин и другие против России", пишет агентство РИА Новости.

В итоге трое истцов получат компенсации, плюс еще по 1800 евро за моральный ущерб. Остальным двенадцати заявителям должны возместить судебные издержки. Это суммы в районе от 50 до 1500 евро.

По мнению специалистов, ЕСПЧ вынес техническое решение. Так как Россия признала этот долг по облигациям, просто процедура его выплаты была не налажена.