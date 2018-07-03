Константин Косачев: будем тестировать американцев на прочность

"Мы пошли на то, чтобы еще раз продемонстрировать нашу добрую волю, и позволили американской делегации включить парламентария, находящегося в наших ответных черных списках", — заявил в эфире программы "60 минут" председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя итоги состоявшегося в Москве неофициального визита американских конгрессменов.

"Списки с нашей стороны существуют исключительно как ответная мера, — подчеркнул дипломат. — Мы не считаем правильными санкции против парламентариев в принципе. И мы готовы делать исключения ради парламентского диалога".

Константин Косачев, в свою очередь сам состоящий в санкционных списках США, выразил надежду увидеться со своими американскими коллегами в Вашингтоне, теперь уже с ответным визитом. "Будем смотреть, будем проверять, будем их на прочность тестировать", — уточнил он.

Американские сенаторы, прибывшие в Россию в преддверии переговоров между президентами наших стран, по мнению Косачева, находятся в плену тех мифов о России, которые им последовательно навязывали. Они все искренне раздражены тем, что Россия не дает США вести себя в мире так, как они привыкли это делать по завершении холодной войны. И искренне убеждены в том, что Россия вмешивалась в их выборы.

Дипломат подчеркнул, что другие темы конгрессменов волнуют гораздо меньше. "Мы почти не говорили про Украину, Иран или Северную Корею, — рассказал он. — В основном они пытались нам навязать тему вмешательства в выборы. Но по этой части разговора не получилось, хотя мы со своей стороны назвали достаточно большое количество фактов и цифр, говорящих об американском вмешательстве в нашу политическую жизнь".

Так, по данным ООН, из всего объема кибератак в российскую систему федеральных органов исполнительной власти 28% исходит с территории США. Тогда как из всего объема атак на американскую государственную машину с территории России исходит всего 2-3%.

Дипломат подчеркнул важность состоявшейся встречи и выразил надежду на то, что конгрессмены переоценили свое отношение к России и происходящим в ней событиям. Ранее эти оценки осуществлялись на гигантской дистанции, опираясь исключительно на американские СМИ. "Я искренне надеюсь, что у наших собеседников мозги хоть чуть-чуть, но все-таки повернулись в нормальную сторону", — заключил Константин Косачев.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. На саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.