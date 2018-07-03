Пиарщицу Leroy Merlin, сражавшуюся с "ватниками", отстранили от должности

Директора по PR и GR компании Leroy Merlin Галину Панину, прославившуюся в Сети после поста о сожженной девушке, временно отстранили от должности. На своем сайте и страницах в соцсетях компания распространила сообщение, в котором извиняется за поведение Паниной.

От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности. Сейчас обязанности PR-директора Леруа Мерлен временно исполняет Вера Бояркова, наш директор по персоналу.

Ранее Галина Панина разместила пост в Facebook, в котором с чужих слов рассказала о "сожжении болельщиками девушки" в Подмосковье. Всех, кто пытался ей возражать или просил представить факты, Панина назвала "ватниками". Позже она объявила себя "жертвой фейков" и пообещала выйти на борьбу с ними.