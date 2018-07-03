Уимблдон. Дарья Касаткина пробилась во второй круг

В Лондоне продолжается Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд соревнований составляет 45 миллионов долларов. Российская теннисистка Дарья Касаткина смогла выйти во второй круг соревнований.

В матче первого раунда россиянка победила хорватку Яну Фетт. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Касаткиной. В следующем круге она сыграет с победительницей матча между полькой Магдой Линетт и Юлией Путинцевой из Казахстана.