Колумбия – Англия. Команды не уложились в основное время

На московском стадионе "Спартак" завершился первый тайм последнего матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Колумбии и Англии.

Первый тайм прошел с преимуществом англичан, которые больше владели мячом и создали несколько опасных моментов. Отметим, что у английской команды в первой половине получил повреждение основной полузащитник Деле Алли, однако срочная замена не потребовалась и в итоге хавбек ушел с поля только на 81-й минуте.

Счет в матче был открыт на 57-й минуте. После подачи углового защитник колумбийцев Карлос Санчес в штрафной площади завалил нападающего Гарри Кейна. Судья назначил пенальти, который в итоге сам пострадавший и реализовал. 1:0.

Затем англичане продолжили владеть игровым преимуществом, но забить еще не смогли. А колумбийцы смогли реализовать свой шанс. Уже в компенсированное время сборная Колумбии получила право на угловой. И Ерри Мина, выпрыгнув выше всех, отправил мяч в ворота. 1:1.