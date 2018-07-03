Мария Шарапова покидает Уимблдон после первого круга

На британских травяных кортах продолжается Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд соревнований составляет 45 миллионов долларов. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пройти во второй круг.

В матче первого раунда Шарапова уступила соотечественнице Виталии Дьяченко. Встреча продолжалась долгие 3 часа 11 минут и в итоге завершилась со счетом 6:7 (3:6), 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Дьяченко. Во втором круге соревнований 27-летняя Дьяченко сыграет с американкой Софией Кенин.

Напомним, что Шарапова является единственной россиянкой, которая выиграла Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде. Это случилось в 2004 году.