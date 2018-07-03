Число погибших при крушении парома в Индонезии возросло до 24

Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 24 человек. Такие данные сообщает телеканал Channel News Asia, ссылаясь на местные власти.

Как уточняется, среди погибших были дети.

Ранее СМИ сообщали о 12 погибших. Нескольким людям удалось спастись, передает РИА Новости.

ЧП произошло днем во вторник, 3 июля. Паром, перевозивший 139 пассажиров, 48 автомобилей и мотоциклов, опрокинулся у берегов провинции Южный Сулавеси в Индонезии. На месте крушения началась поисково-спасательная операция.

По данным Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса парома была обнаружена течь.