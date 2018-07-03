В сирийском Хомсе уничтожили сына главаря ИГИЛ

В сирийском городе Хомс ликвидирован Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как уточняется, Худайфа аль-Бадри был уничтожен в процессе операции правительственных войск Сирии, проходившей неподалеку от электростанции в Хомсе.

10 мая текущего года газета "Аш-Шарк аль-Аусат", ссылаясь на источник в иракской разведке, сообщала, что Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, укрывается вместе со своим сыном близ иракской границы на востоке Сирии.