В нескольких штатах на западе США эвакуируют людей из-за природных пожаров

Власти американских штатов Колорадо, Калифорния и Юта объявили эвакуацию местных граждан в связи с лесными пожарами, которые быстро распространяются в западной части Соединенных Штатов Америки. Такие данные передает телеканал ABC News.

Как уточняется, на севере штата Калифорния огнем охвачено уже более 250 квадратных километров. Под угрозой находится порядка 700 построек, в том числе жилые дома. Власти сообщают об эвакуации 300 жителей региона, передает агентство "Интерфакс".

Лесные пожары быстро распространяются по территории штатов из-за сухой и жаркой погоды, устоявшейся в западной части США, и сильного ветра.

Сотрудник пожарной службы Калифорнии подчеркнул, что огонь распространяется быстрее, чем его удается сдерживать.

На юге штата Колорадо природный пожар охватил уже порядка 230 квадратных километров. Объявлена эвакуация жителей более чем 2,5 тысячи домов. В штате пламенем охвачено уже около 100 жилых построек.

В штате Юта эвакуированы жители 300 домов. Там пожаром охвачено более 120 квадратных километров.

Власти штатов, в которых существует угроза возникновения природных пожаров, обратились к гражданам с просьбой быть осторожными в использовании пиротехники во время празднования Дня независимости США 4 июля.