На чемпионате мира определились все четвертьфиналисты

Сборная Англии по футболу стала последним участником стадии 1/4 финала чемпионата мира. Англичане в 1/8 в серии пенальти сломили сопротивление команды Колумбии.

В четвертьфинальном матче сборная Англии встретится с командой Швеции. Встреча пройдет 7 июля в Самаре. В других матчах 1/4 финала встретятся: Уругвай — Франция (6 июля, Нижний Новгород), Бразилия — Бельгия (6 июля, Казань), Россия — Хорватия (7 июля, Сочи).

Напомним, что победитель встречи Уругвай — Франция в полуфинале встретится с лучшим в игре Бразилия — Бельгия, а сильнейший в противостоянии сборных России и Хорватии сыграет с победителем матча Швеция — Англия.