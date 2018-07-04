В канадском Монреале шесть человек погибли из-за жаркой погоды

С прошлой недели в ряде восточных провинций Канады установилась жаркая погода, ставшая причиной гибели не менее шести человек в Монреале (провинция Квебек). Такие данные сообщил 3 июля телеканал CTV, ссылаясь на мэрию года.

По мнению представителя министерства здравоохранения Монреаля Милен Дрюон, за последние несколько дней из-за тяжелых погодных условий погибли не менее шести горожан. Резко увеличилось число вызовов скорой помощи, передает ТАСС. Дрюон призвала жителей Монреаля серьезно отнестись к сложившейся ситуации.

В последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, напомнила Дрюон. Тогда в городе погибли 106 человек.

По информации Национального метеорологического бюро, в южных регионах провинций Онтарио и Квебек, а также в атлантических регионах Канады с прошлой недели установилась рекордно жаркая погода. Воздух в течение дня прогревается до 30-40 градусов Цельсия. Метеорологи считают, что только к 6 июня в Восточную Канаду придет холодный фронт.

Монреаль – второй по численности город Канады, в нем и в его пригородах проживает 3,5 миллиона человек.