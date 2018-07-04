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4 июля 201801:57

Белый дом: США не признают попыток Российской Федерации аннексировать Крым

Во вторник, 3 июля, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты Америки не признают "попыток России аннексировать Крым".

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов относительно возможности воссоединения Крыма с Российской Федерацией, сказал: "Посмотрим".

Гидли подчеркнул, что Соединенные Штаты совершенно не признают попытку РФ аннексировать Крым, передает РИА Новости.

По информации издания BuzzFeed, на саммите G7, проходившем в Канаде в июне, Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, так как там проживает русскоязычное население. Белый дом тогда не стал опровергать эту информацию.

Республика Крым стала российским регионом после референдума, проведенного там в марте 2014 года. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение республики в состав Российской Федерации. Власти проводили референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина и сейчас считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство России не один раз заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Трампа и сообщил, что такого вопроса нет на повестке переговоров главы РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами, в том числе с Дональдом Трампом. Встреча Путина и Трампа должна состояться 16 июля в Хельсинки.

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