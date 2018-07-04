Фанат, сделавший надпись на памятнике футболисту Черенкову, задержан

Правоохранители задержали человека, который нанес надпись на памятник футболисту Фёдору Черенкову рядом со стадионом "Спартак" в Москве.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, сообщили представители пресс-службы ГУ МВД столицы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законом, передает ТАСС.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии неизвестный нанес надпись "England" на памятник футболисту Фёдору Черенкову рядом со стадионом "Спартак".