В Грузии из-за жары зафиксировано рекордное за 30 лет потребление электроэнергии

Из-за сильной жары в Грузии зафиксировано рекордное потребление электроэнергии. Об этом сообщили представители Государственной электросистемы страны.

Как уточняется, показатель потребления превышает величину за аналогичный период 2017 года на 12 процентов. В стране зафиксирован рекордный показатель с 80-х годов – потребление электроэнергии 1920 мегаватт, передает РИА Новости.

Сильная жара до +39…+43 градусов фиксируется в Грузии уже на протяжении недели. По прогнозам синоптиков, жара продержится до 5 июля, а потом температура воздуха постепенно снизится до +32…+34 градусов.