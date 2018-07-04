Погодные аномалии в России: где-то потопы, где-то изнуряющая жара

Пока одни спасаются от потопов, другие страдают от аномальной жары. Уже несколько дней в Астраханской области температура бьет рекорды. Воздух прогревается до 40 градусов. Аналогичная ситуация в Оренбурге. Как спасаются от июльского зноя россияне?

Тяжело переносят жару не только дети. Взрослым, особенно в машинах без кондиционеров, тоже тяжело. Для них на дорогах Астрахани поставили специальные посты — сотрудники полиции раздают воду и предлагают померить давление.

"Мы хотим напомнить вам, что в период повышенных температур в нашем регионе в автомобиле всегда должна быть вода, аптечка. Мы хотим вручить вам воду, чтобы у вас в салоне была вода".

Ею же, водой, спасают астраханцы и асфальт. От высоких температур дорожное покрытие начало крошиться. Чтобы остановить разрушение на улицы вышли поливальные машины. Они охлаждают дороги ежедневно с 10 утра до 4 часов дня, выливая на улицы 160 кубомеров воды.

"Каждая машина в себя вмещает 10 кубов воды. Выполняют они в среднем 4 рейса в день. Асфальт пересыхает, асфальт начинает лопаться, где-то сползание асфальта происходит из-за большой температуры. А когда водой проливается, то асфальт себя чувствует гораздо лучше", — говорит начальник отдела механизированной уборки МБУ "Чистый город" Сергей Огнев.

От таких машин сейчас бы не отказались фермеры Оренбурга. Жаль, говорят, по полям не проедут. Тут буквально гибнут посевы, и спасти их может только дождь, а его не было с самого мая. Не выдерживают даже подсолнухи с их мощными корнями, другим культурам приходится еще хуже. По словам фермеров, последний раз такими поля были в 2010 году.

"Дождей нет, урожай плохо растет, сухо все. Сначала холода были, теперь тепло, жара пошла", — говорит тракторист-механизатор ООО "Новая жизнь" Флюрис Хамидулин.

Вслед за растениями под ударом жары окажутся животные. Уже сейчас появились проблемы с кормом. Косить сено просто не с чего. Луга буквально выжжены солнцем. Надежды на взаимовыручку. Фермеров просят заготовки от прежних урожаев не продавать за пределы региона, так же помочь смогут и те, кто дальновидно посадил не только яровые, но и озимые культуры.

Повысила жара и класс пожароопасности. В некоторых регионах до 5-го, самого высокого. А вот осторожнее люди не становятся. Разводят костры на дачах и на природе. Только за минувшие сутки сотрудники МЧС потушили более 300 пожаров, 202 из них в жилом секторе.