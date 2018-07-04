Тренер англичан Саутгейт: горжусь своей командой

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира. Ранее англичане в серии пенальти сломили сопротивление команды Колумбии – 1:1 (4:3).

"Я горжусь своей командой и тем, какое колоссальное самообладание она проявила в сегодняшнем матче, — сказал Саутгейт, которого цитирует ТАСС. — Сегодня особый день для нашей страны. Мы одержали победу на стадионе, на трибунах которого наших болельщиков было в пять раз меньше, чем фанатов команды-соперника. Здорово, что мы сумели подарить это счастье нашим поклонникам, и я надеюсь, что на четвертьфинальной игре мы увидим больше английских болельщиков".