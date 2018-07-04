В Нанте вспыхнули беспорядки после гибели водителя от рук полицейского

В ночь на 4 июля в Нанте (запад Франции) начались беспорядки после того, как сотрудник полиции без предупреждения выстрелил в человека. Об этом сообщает издание L’Ouest France.

Как уточняется, инцидент произошел около 20:00 по местному времени (21:00 по времени Москвы) во вторник, 3 июля. Патрульные попросили водителя автомобиля предъявить чек за парковку, передает ТАСС. 22-летний мужчина отказался предоставить документы и попытался уехать от правоохранителей.

По данным газеты, один из полицейских без предупреждения выстрелил вслед машине, ранив водителя. Мужчина скончался спустя два часа.

Местные жители отреагировали на случившееся, соорудив баррикады и начав забрасывать полицейских коктейлями Молотова. В результате атак загорелись небольшой торговый центр, три машины и мусорные баки. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ. В настоящее время в районе ЧП слышны взрывы.