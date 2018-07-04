Увеличиваются размеры госпошлин на оформление некоторых документов

Размеры госпошлин на оформление некоторых документов увеличатся. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Изменения вступают в силу в августе, сообщает "Россия 24".

Теперь за выдачу загранпаспорта нового образца с электронным чипом придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 3,5. Водительское удостоверение обойдется в 3 тысячи вместо двух. А стоимость оформления документа о регистрации транспортного средства нового образца поднимется с 500 рублей до полутора тысяч.