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Археология и история 40 минут назад
Черный саркофаг и белая голова: в Александрии нашли гигантское нетронутое захоронение
Новость чрезвычайно интригующая, однако пока информации очень мало. Перескажем всё, что известно на сегодняшний день: в Александрии обнаружили гигантский 30-тонный саркофаг из черного гранита, рядом с ним – голову гигантской статуи из белого алебастра.
Судя по короткому сообщению Egypt Today, сенсационное открытие сделали не археологи, а сотрудники правоохранительных органов. Местные жители частенько ведут нелегальные раскопки под собственными домами в надежде на ценную находку: всем известно, что на глубине нескольких метров под современным городом лежит древняя Александрия, основанная Александром Македонским, жемчужина Египта эпохи Птолемеев.
Официальное сообщение Министерства по делам древностей и культурного наследия Египта, впрочем, описывает обстоятельства находки иначе: «во время строительной инспекции участка, предваряющей раскопки фундамента частного владения на улице Аль-Кармили в районе Сиди Габер».
Как бы это ни произошло – в результате плановых работ или в ходе рейда полиции против черных копателей, – на место невероятной находки сразу вызвали археологов. Ничего подобного в Александрии прежде не находили, размеры саркофага поразили даже опытных специалистов: 265 см в длину, 185 см в высоту и 165 см в ширину.
Гигантский саркофаг из черного гранита, найденный в Александрии. Фото: Egypt Ministry of Antiquities / Facebook
В извлечении 30-тонного саркофага с глубины 5 метров археологам помогали инженерные войска (в Сиди Габер расположена штаб-квартира северного округа Вооруженных сил Египта) и туристическая полиция Александрии.
Предварительное описание находок известно со слов археолога Аймана Ашмави (Ayman Ashmawy), представителя Министерства по делам древностей.
Саркофаг из черного гранита относится к эпохе Птолемеев (322 – 30 год до н.э.). Это самый большой саркофаг, когда-либо найденный в Александрии. Рядом с ним была обнаружена голова гигантской алебастровой статуи – возможно, она изображала владельца гробницы.
Находка невероятная, но дело даже не в размерах саркофага и статуи. Археологи сразу обратили внимание на то, что раствор между крышкой и корпусом саркофага не поврежден – следовательно, с момента захоронения гробницу никто не открывал, за два тысячелетия ни грабители, ни строители до нее не добрались.
Перспективы подобного открытия пояснять не нужно, нам остается лишь пристально следить за развитием событий и ждать новостей о загадочном человеке из черного саркофага.
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