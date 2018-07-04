В 2018 году во Вьетнаме более 21 тысячи человек заболели лихорадкой Денге

С начала 2018 года во Вьетнаме более 21 тысячи человек заболели лихорадкой Денге, четыре человека скончались. Такие данные приводятся на официальном сайте Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, за последние годы в России стали регистрироваться случаи лихорадки Денге после посещения Таиланда, Индии, Вьетнама, Индонезии, Гонконга и Мальдивских островов. В 2016 году было зарегистрировано 145 случаев, в 2017 году – 196, за пять месяцев 2018 года – 113 случаев. Рост заболеваемости связан с сильной жарой и сезонами муссонов, передает РИА Новости.

Лихорадка Денге – тяжелое вирусное заболевание, разносчиком которого является комар Aedes aegypti, обитающий в тропических и субтропических зонах, в том числе в странах Юго-Восточной Азии. В зависимости от индивидуальных особенностей организма ход болезни может варьироваться от легкого (напоминающего простуду или грипп) до тяжелого. По статистике, лихорадка наиболее опасна для маленьких детей и стариков. Тяжелая форма болезни протекает с поражениями внутренних органов, с кожными и внутренними кровотечениями.