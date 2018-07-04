Гарри Кейн: мы прекрасно играли и контролировали ход матча

Нападающий и капитан сборной Англии по футболу Гарри Кейн прокомментировал победу команды в 1/8 финала чемпионата мира. Ранее англичане в серии пенальти были сильнее команды Колумбии.

"Меня переполняют эмоции, мы прекрасно играли, контролировали игру, — сказал Кейн, которого цитирует РИА Новости. — Я очень доволен и командой, и нашим штабом. Мы получили огромный опыт, у нас молодая команда. Я рад, что, хоть мы и промахнулись один раз с пенальти, ребята фантастически сыграли".