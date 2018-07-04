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4 июля 201808:41

Баку на день остался без метро

bizplus.az

Все станции бакинского метрополитена закрыты для пассажиров. Метро работает в тестовом режиме после двух отключений электроэнергии 2 и 3 июля. Все автобусы в азербайджанской столице работают бесплатно.

Причиной отключения электроэнергии в Баку стала небывалая жара, отметил глава компании "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев. В начале июля столбик термометра в столице Азербайджана поднялся до 46 градусной отметки. В результате на тепловой электростанции (ТЭС) в Мингячевире произошел взрыв и начался пожар, сообщает РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился создать госкомиссию по выявлению причин и определению виновников энергетической аварии.

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