Неизвестный открыл стрельбу в американском Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе неизвестный мужчина расстрелял из окна внедорожника несколько человек. Ранения получили 6 прохожих, один из них скончался на месте. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного оценивается как стабильное, еще двое отделались поверхностными повреждениями кожи.

По данным полиции, все пострадавшие были знакомы друг с другом. Поймать стрелявшего пока не удалось, ведется розыск преступника, передает "Интерфакс".

Накануне стрельба произошла в другом американском штате — Канзасе. Полицейские, прибывшие после сигнала на телефон экстренных служб, на игровую площадку одной из школ города Оверленд-Парк обнаружили там двух раненных мужчин. Один из них позже скончался от тяжелых огнестрельных ран. Нападавший же угнал чужой автомобиль и скрылся..

Спустя некоторое время он был задержан полицией. Личность убийцы уже установлена — это 32-летний канзасец Энтони Дэвид Грейбл. Мотивы преступления устанавливаются.