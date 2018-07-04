С высотки на Кудринской площади упал человек

Со сталинской высотки на Кудринской площади в центре Москвы упал человек.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, инцидент произошел в 8​​​:57. Упавший скончался.

Личность погибшего и обстоятельства ЧП выясняет полиция.