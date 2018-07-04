В Печатниках бетономешалка протаранила 9 машин

В Печатниках выясняют обстоятельства массовой аварии. Бетономешалка вылетела на парковку, перевернулась и протаранила сразу 9 автомобилей. Удар был такой силы, что некоторые машины уже не подлежат восстановлению. Все произошло рано утром, так что людей на стоянке, к счастью не было.

Движение на улице Полбина уже восстановлено. Правая полоса из-за аварии была перекрыта. Бетономешалку, которая буквально смяла 9 автомобилей, при помощи автокрана подняли и отбуксировали, но полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

А начиналось все так. Примерно в 6 утра бетономешалка двигалась по улице Полбина от метро "Печатники" в сторону области, водитель не справился с управлением и врезался сразу в нескольких припаркованных машин. Несмотря на то, что скорость, по словам сотрудников ГИБДД, была небольшой, из-за массы автомобиля повреждения на припаркованных машинах значительные. Остановил машину только столб, в который она врезалась и перевернулась. Всего пострадало 9 машин. К счастью, из-за раннего времени ни в припаркованных машинах, ни на обочине никого не было. Обошлось без пострадавших. Вот что говорят владельцы искореженных автомобилей:

- Повело вправо, и он прям по всем машинам проехал и врезался в столб. Столб погнул, кабиной упал на "Шкоду", а мою машину просто развернуло. Столб спас!

- Крыло левое заднее под замену, бампер. Машина старая, я даже не знаю, где мы деталь на нее найдем.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Есть предположение, что он мог заснуть за рулем, но пока его не подтвердили. Сам водитель говорить на камеру отказался, но уверял, что ни вчера, ни сегодня он не употреблял алкоголь и вообще не пьет. Владельцам же пострадавших машин придется пока пересесть на общественный транспорт.