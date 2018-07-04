Пиарщица "Леруа Мерлен" уволилась после фейка о "сожженной фанатами" девушке

Директор по PR компании "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) Галина Панина уволилась после фейкового поста о девушке, якобы "сожженной фанатами" в Новой Москве, и разразившегося затем скандала.

"В связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность", — написала Панина написала в своем "Фейсбуке".

Панина отмечает, что с этого момента просит ни один ее пост или комментарий (бывший или будущий) "не связывать с компанией Леруа Мерлен". При этом она сообщает, что все угрозы, поступающие в ее адрес, "скринятся и отправляются в правоохранительные органы".

Накануне, после того, как эта новость и последовавшие за ней негативные комментарии, всколыхнувшие соцсети, вылились и в СМИ, компания "Леруа Мерлен" на своих официальных ресурсах распространила заявление.

В нем руководство компании принесло извинения за пост Галины Паниной. "Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей, и приняли решение временно отстранить Галину от должности", – отмечалось накануне в сообщении "Леруа Мерлен".

Ранее Панина разместила в своем "Фейсбуке" сообщение со слов знакомой о том, что футбольные болельщики якобы заживо сожгли девушку. Впоследствии эта информация не подтвердилась, но многих пользователей возмутили и сам фейковый пост, и ее слова о том, что она борется с "ватой".

Публикация вызвала бурную негативную реакцию интернет-пользователей и некоторых известных общественных деятелей. Панина же считает себя жертвой "травли". Впоследствии она удалила и сам первый фейковый пост, и некоторые свои комментарии к нему, но остались скрины некоторых из них.