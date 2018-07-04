В 33 года внезапно умер звезда команды КВН "Пирамида"

В ночь на 4 июля во Владикавказе ушел из жизни участник команды КВН "Пирамида" Аслан Алборов. Ему было 33 года. Причины смерти пока неизвестны, пишет портал Super.

В последнее время Аслан Алборов работал на североосетинском телевидении, а с 2004-го по 2010 год он выступал в КВН в составе команды Северной Осетии-Алании "Пирамида", которая играла в Высшей лиге и дважды становилась вице-чемпионом.

Кроме того, эта команда принимала участие в 2009 году в фестивале в Юрмале и "Летнем кубке" 2010 года. Там они выходили на сцену вместе с другой знаменитой командой КВН — "Нарты из Абхазии", напоминает РИА Новости.

Директор театра КВН Сослан Плиев, сообщая эту печальную новость в своем "Фейсбуке", написал: "На том свете уже много людей из КВНа... Аслан Камболов, Сергей Есенов, Алик Бадов... И вот теперь Хома... Слишком много".