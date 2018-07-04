Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
В подмосковном Краснознаменске сотрудники МЧС разыскивают героя, который спас маленькую девочку от падения с балкона седьмого этажа. За страшной картиной с замиранием сердца следил весь дом, люди пытались помочь. И одному из жителей многоэтажки это удалось.
Съемка на камеру мобильного телефона из дома напротив. Душераздирающие кадры. Ребенок — девочка 7 лет — одна над пропастью в 7 этажей. Как ребенок оказался на балконном карнизе, сейчас неважно. Главное, спасти. С соседнего окна к малышке тянется сосед.
Видно, что мужчина старается из последних сил, но расстояние слишком большое, не дотянуться. Тем временем, по словам свидетелей происшествия, под балконом уже дежурят десятки людей. До приезда экстренных служб на помощь малышке бросились жильцы соседних домов.
- Я смотрю в окно и вижу, что она висит. Она держалась руками за окна. Я видела, как приносили матрасы, как люди выносили много всяких матрасов, подушек.
Все это время сосед пытается подхватить девочку, но риск сорваться обоим слишком велик. Запись камеры мобильного длится полторы минуты и потом обрывается. Сам момент спасения в объектив камеры не попал. Но со слов очевидцев, другой мужчина, который живет этажом ниже, успел схватить девочку и не дал сорваться ей вниз.
Имя героя, который, что называется, оказался в нужное время в нужном месте, неизвестно. Застать его дома не удалось. О человеке, рискнувшем собственной жизнью, и о том, как он спас 7-летнюю девочку, рассказывают соседи.
- Он вытянулся, насколько хватало рук. Схватил. За штаны, за резинку, наверное. А она не отпускает. Он говорит: "Отпусти. Все, можно, можно". Тихонечко прижал к стенке. Опускает на себя. Тихо, тихо, тихо... И они перешли. Все на улице захлопали.
Сейчас жильца многоэтажки, спавшего девочку, и ее родителей ищут сотрудники МЧС. Героя хотят наградить. А к отцу и матери ребенка наверняка возникнут вопросы со стороны правоохранительных органов.
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