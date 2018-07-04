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Будущее аэрокосмической отрасли 26 минут назад

Новости Наука

4 июля 201812:45 Анатолий Глянцев

Мощь и пламя: Китай создаёт сверхтяжёлую космическую ракету

На сегодняшний день самой тяжёлой ракетой, прошедшей испытания, остаётся Falcon Heavy. Но творение китайских инженеров оставит её далеко позади.
Фото Global Look Press.

В КНР работают над созданием новой сверхтяжёлой космической ракеты. Она будет доставлять на низкую околоземную орбиту до 140 тонн полезной нагрузки, сообщает агентство AFP.

Проект получил название Long March-9. Планируется, что первая ступень ракеты будет иметь диаметр 10 метров. Параллельно ей будут расположены четыре ускорительных блока диаметром 5 метров каждый. Первый запуск намечен на 2030 год.

Новая ракета может быть использована для пилотируемых лунных экспедиций, запуска аппаратов в глубокий космос и даже строительства солнечной электростанции на орбите Земли.

Также Китай работает над созданием ракеты с возвращаемой первой ступенью. Испытания планируется начать уже в 2021 году.

Напомним, что на сегодняшний день самыми грузоподъёмными ракетами являются Falcon Heavy (64 тонны) и "Ангара-А5" (25 тонн). В NASA планируют к 2020 году создать систему, способную выводить до 130 тонн полезной нагрузки.

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