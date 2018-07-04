Пьяная вагоновожатая стукнула трамваем автомобиль и была задержана полицией

Накануне вечером, 3 июня, трамвай под управлением нетрезвой вагоновожатой в Орле стукнул автомобиль и продолжил движение по маршруту.

Спустя несколько минут трамвай был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы, и вагоновожатая была задержана: момент ее выхода из кабины при поддержке полицейских — женщина не могла держаться на своих ногах — был снят на видео очевидцами, которые оживленно комментировали происходящее.

"Тут не пятьдесят грамм, а походу в хлам!" — прокомментировал прохожий состояние вагоновожатой. А свидетельница происшествия добавила: "А кондуктор тоже какой-то странный."

О своем диалоге с виновницей ДТП поделилась на камеру и владелица автомобиля, рассказав, что вагоновожатая просила ее не вызывать ДПС, а кондуктор, тем временем, просто ругалась матом.

Помощник генерального директора МУП "Трамвайно-троллейбусного предприятия" Леонид Агибалов уже прокомментировал ситуацию "Орловским новостям": "В семье не без урода. Выпила водки, совершила ДТП. Это вопиющий случай. И водителя мы увольняем по статье."