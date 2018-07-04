Тема:
Проблемы турфирм и чартеров 21 минута назад
"Натали Турс" больше не отправляет и не возвращает туристов
Туроператор "Натали Турс" объявила об аннулировании ранее проданных путевок.
"Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше", — сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" гендиректор компании Владимир Воробьев.
В пресс-службе Ростуризма РИА Новости сообщили, что ведомство держит на контроле ситуацию с туроператором.
30 июня компания "Натали Турс" сократила чартерную программу, мотивируя это необходимостью снизить издержки от недозагруженных чартерных рейсов. В частности "дочка" оператора "Панама тур" прекратила отправлять чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион.
2 июля Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов.
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