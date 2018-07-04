Снявшийся в бондиане Михаил Горевой советует несчастье делать трамплином

Михаил Горевой – один из немногих российских актеров, замеченных западными режиссерами и даже снявшийся в бондиане, как сын полковника генштаба по судьбе, казалось, был должен тоже стать военным. Он даже собирался в Суворовское училище, но после того, как лишился почки во время боксерского поединка, карьера военного стала невозможной.

Впрочем, сам Горевой не сильно горевал по этому поводу, поскольку уже был влюблен в актерскую профессию. Когда ему было 14, Михаил увидел спектакль "Тиль" и определился с будущей профессией.

Правда, в Школу-студию МХАТ удалось поступить не сразу: пришлось год поработать в театре осветителем. Но уже на следующий год экзамены были сданы успешно.

В этом же вузе Горевой встретил красавицу Анну Марголис и, несмотря на предостережения сокурсницы Саши Табаковой, что она "не для него", решился практически сразу сделать ей предложение.

Михаил и Анна вскоре поженились, у них родился сын Дмитрий. Вместе они прожили 14 лет, но затем их брак рухнул. Горевой признается: он так сильно переживал, что даже не мог встать с кровати. Эта ситуация его буквально подкосила, хотя, казалось бы, в жизни было на тот момент все, даже свой театр.

Вывела его из депрессии актриса театра Горевого Мария Саффо. Однако она же, изменив с лучшим другом Павлом Майковым (Пчелой из "Бригады"), нанесла актеру очередной сильный удар.

После того, как пережил столько предательств близких людей, Михаил дал мудрый совет сыну Дмитрию: "Если ты правильно отреагировал на несчастье, случившееся с тобой, оно станет трамплином, который может поднять тебя на неведомую высоту".

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Горевой рассказывает и о том, как сам переживал удары судьбы и предательство близких, как пытался прижиться в США, работая сиделкой и официантом, почему вернулся в Россию, как получил роль в бондиане, и за что их с другом-сокурсником Михаилом Ефремовым несколько раз пытались отчислить из театрального вуза.