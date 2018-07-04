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4 июля 201814:08

"Реал" готов заплатить за Мбаппе 272 миллиона евро

EPA

Мадридский "Реал" продолжает вести переговоры с французским клубом "Пари Сен-Жермен" о покупке нападающего Кильяна Мбаппе. Французский форвард сейчас блистает на чемпионате мира по футболу в России, являясь лучшим футболистом "трехцветных" на данный момент.

По информации "Спорт-экспресса", "сливочные" готовы отдать за Мбаппе 272 миллиона евро, которые будут выплачены "ПСЖ" за четыре транша.

Руководство "Реала" хочет как можно скорее решить вопрос с покупкой француза из-за возможного ухода португальца Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус".

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