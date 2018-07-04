Россиянку Ласицкене номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне

Знаменитая прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выступающая на международных соревнованиях под нейтральным флагом из-за допингового скандала в российском спорте, оказалась номинированной на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне.

Россиянка в прошедшем месяце смогла одержать четыре победы: на трех этапах Бриллиантовой лиги и этапе Мирового вызова, прошедшего в Нидерландах. Напомним, что Ласицене не знает поражений уже в 45 турнирах подряд.

С россиянкой за звание лучшей легкоатлетки Европы в июне поспорят британки Дина Эшер-Смит (бег на 100 метров) и Лора Мьюр (бег на 1500 метров), представительница Греции Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом) и Алина Талай из Белоруссии (бег с барьерами на 100 метров).