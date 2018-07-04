Стопроцентный результат: московский выпускник раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭ
Выпускник столичной школы 179 поставил рекорд по сдаче ЕГЭ. Руслан Салимгареев стал первым московским старшеклассником, который набрал максимальные 400 баллов: по сто за каждый предмет. Как ему удалось добиться таких результатов в учебе? В каком высшем учебном заведении он хочет продолжить образование?
Руслан надевает белый халат и уверенно заходит в лабораторию. О голых землекопах он много читал, теперь есть возможность увидеть. Эти никогда не стареющие африканские грызуны дают шанс человечеству на бессмертие. Ученые МГУ раскрыли секрет долголетия.
В эту лабораторию посторонних обычно не пускают. Но Руслан — человек исключительный. Его результатам ЕГЭ удивились даже в приемной комиссии МГУ — 400 баллов по четырем основным предметам. Такого в истории российского образования еще не было.
"Нам нужны умные дети, очень нужны. Мы даем здесь хорошие знания", — заинтересован в способных студентах замдекана по научной работе факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Борис Фенюк.
Он рано начал читать — в три года с небольшим, по номерам автобусов учил цифры. К маме-биологу часто приставал с вопросом: "почему?" Детские игры во дворе превращал в научные эксперименты.
"Мне очень нравилось строить такие пирамиды, горы из песка. И в детском саду мы это делали. А потом изнутри выкапывать кратер и устраивать там извержения", — рассказывает о своем детстве Руслан Салимгареев.
В семье — четверо детей. Ольга признается: в отличие от младших, Руслан все время стремился докопаться до сути. Его интересовала химия, физика, астрономия, ботаника, но себя ботаником он не считал. Занимался в музыкальной студии по классу гитары, вальсировал, пел в хоре.
"Безусловно, он много внимания уделял книгам. Но также ему нравилось и гулять. Куда-то мы в отпуск выезжали на море, он с удовольствием плавал", — рассказывает о разнообразных интересах сына Ольга Салимгареева.
В седьмом классе из аэрокосмического лицея в Химках Руслан перевелся в московскую школу 173. На дорогу тратил два часа в день. Профиль выбрал физико-математический. Но и гуманитарные предметы сдавал на "отлично".
- А ты читаешь себя гением?
"Это такой провокационный вопрос, конечно, — догадывается Руслан. — Вообще, нехорошо сравнивать себя с другими людьми, а когда говорят, что кто-то гений, это автоматически его выделяет. Нужно равняться только на себя".
Он побеждал на всероссийских олимпиадах — в его коллекции физика, математика, астрономия и русский язык. Но чтобы поступить в Московский государственный университет, нужно сдать еще внутренний экзамен. 18 июля Руслану придется еще раз доказать: быть студентом МГУ он достоин.
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