Отравление в Эймсбери расследует контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда

Отравление двух человек в британском городе Эймсбери будут расследовать сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда. Там заявили, что это делается в связи с недавним инцидентом в Солсбери.

В полиции добавили, что не делают скоропалительных выводов в отношении обстоятельств вокруг этого инцидента и будут предоставлять информацию настолько быстро и регулярно, насколько это будет возможно.

Официальный представитель королевской канцелярии сообщил, что члены правительсва получают всю информацию о расследовании инцидента. А представитель Терезы Мэй заявил, что премьер подходит к событиям в Эймсбери с максимальной серьезностью.

Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии​​​.

"Министры постоянно получают информацию об инциденте", — сказал представитель правительства журналистам в среду.

30 июня в Эймсбери, который находится в десяти километрах от Солсбери, в своем доме были найдены без сознания мужчина и женщина. Как передает ТАСС, им около 40 лет. Их доставили в больницу в Солсбери, сейчас оба они находятся в критическом состоянии. По данным полиции, они подверглись воздействию неизвестного вещества.