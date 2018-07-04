Москву не признали городом-курортом

Статус города-курорта Москва не получила. Официальный отказ главе комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву направил Минздрав России. При этом в основном министерство объяснило свое решение качеством жилья в спальных районах.

Впрочем, депутат от ЛДПР не отчаивается: он считает, что для признания Москвы городов-курортом надо очистить Москву-реку, углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные. По мнению Дегтярева надо использовать все законодательные рычаги для ускоренного развития столицы. Его цель – превращение Москвы в мегаполис XXII века "еще при нашей жизни", сообщает "Интерфакс".

Лишний раз оздоровительную специализацию города доказывает, по словам Михаила Дегтярева, проведение в Москве матчей чемпионата мира по футболу.

Москва-река, добавляет Дегтярев, тогда сможет стать визитной карточкой города наравне с Московским Кремлем. А комфортные условия миллионам туристов и жителей Москвы продолжит обеспечивать разветвленная транспортная система и развитая инфраструктура.

Михаил Дегтярев претендует на пост мэра Москвы на выборах 9 сентября 2018 года. Кроме того, признание Москвы городом-курортом позволит взимать с московских туристов курортный сбор. Размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей в сутки. В 2018 году курортный сбор в Алтайском крае составляет 30 рублей в сутки, в Крыму летом 10 рублей в сутки, 10 рублей – курортный сбор в Краснодарском крае и 50 рублей в Ставрополье.