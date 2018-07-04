Семак: если у Дзюбы ничего не изменится, он вернется в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что он ждет в команде форварда сборной России Артема Дзюба, который в прошлом сезоне выступал за тульский "Арсенал". Кроме того, специалист заявил, что хочет, чтобы нападающий и в клубе играл так, как он это делает в национальной команде.

"Никаких вопросов нет, только если у него что-то изменится. Я жду его в команде. Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я — со своей. Так что он возвращается", — цитирует Семака официальный сайт санкт-петербургского "Зенита".

Также главный тренер рассказал, какую задачу будет ставить перед собой в отношении Дзюбы. "Наша задача как раз и состоит в том, чтобы он как можно чаще играл на таком уровне. Он и сам это понимает. Играя на домашнем чемпионате мира при полных трибунах, в атмосфере праздника, ты сделаешь все, чтобы быть как можно лучше. И все стараются показать максимум", — заявил Семак.

Напомним, что в прошедшем сезоне Артем Дзюба перешел на правах аренды из "Зенита" в тульский "Арсенал", где своей игрой доказал, что достоин выступать за сборную России на домашнем чемпионате мира.