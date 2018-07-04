В Москве модернизируют ТЭЦ
Новую масштабную программу модернизации в ближайшее время разработает "Мосэнерго", сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе подготовки к отопительному сезону одной из крупнейших московских ТЭЦ. Речь идет о выводе из эксплуатации всех устаревших установок и запуске современного оборудования.
ТЭЦ-20 — один из ключевых объектов московской энергосистемы. Именно здесь вырабатывается тепло и электричество для центральных и юго-западных районов столицы. Потребителями ТЭЦ-20 в общей сложности являются примерно полтора миллиона человек.
4 тысячи домов, детские сады, школы, больницы. На станции, которая 60 лет обеспечивала город светом и теплом, недавно закончилась масштабная реконструкция.
"Это, конечно, не только эта турбина. Есть котельные, различные на станции. Но эта турбина выдает отопление на несколько крупных районов", — показывает Григорий Доценко, главный специалист службы совершенствования эксплуатации ТЭЦ-20.
Здесь построили новый энергоблок. Кстати, раньше на его месте был обычный угольный склад.
"Ввод в эксплуатацию нового энергоблока позволил повысить надежность теплоэлектроснабжения потребителей Москвы, позволил увеличить установленную электрическую мощность в полтора раза — с 730 до 1083 мегаватт", — рассказывает Андрей Истомов, главный инженер ТЭЦ-20.
Программа модернизации ТЭЦ проходила по всему городу.
"По всей Москве идет важная работа подготовки к зимнему отопительному сезону. Готовятся системы "Водоканала", "Мосэнерго", системы электроснабжения, газоснабжения. Это важная и нужная работа. Помимо текущей деятельности "Мосэнерго" за последние годы реконструировало и построило заново сеть установок, в том числе парогазовых", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, реализуется обширная экологическая программа. Все ТЭЦ на территории Москвы работают только на природном газе и не используют мазут, который раньше создавал смог над городом. Ввод новых энергоблоков позволил за прошлый год снизить вредные выбросы почти на 14 процентов.
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