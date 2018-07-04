Контроль за экологией усилят: в столице обсудили борьбу со свалками

В столице проходит первое открытое заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю. Активисты и эксперты из разных регионов собрались за одним столом, чтобы обсудить проблемы стихийных свалок. По всей стране их сотни. В частности, планируется ужесточить ответственность за незаконные полигоны.

Борьба с несанкционированными свалками, закрытие полигонов, раздельный сбор мусора и строительство новых перерабатывающий предприятий. Цели давно определены, а вот пути решения мусорных проблем обсуждаются. Первое заседание межведомственного экспертного совета: собрались обновленный кадровый состав Министерства экологии, общественники, представители МЧС, Минздрава, Роспотребнадзора, Генпрокуратуры.

"Нам предстоит серьезная работа, связанная с обращениями с отходами. Это работа многогранна — с привлечением и бизнеса, и власти, и населения, и общественных организаций. Любые предложения, которые позволят нам решить проблему с коммунальными отходами, они будут рассматриваться и приниматься", — говорит Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ.

Главный тезис — открытый диалог с людьми. Замерять уровень выброса вредных веществ на полигонах теперь будут общественные инспекторы. Желающие смогут пройти обучение и вступить в "Зелёный патруль" — им люди доверяют больше. Кроме того, жители сами могут сообщать о нарушениях. Для этого достаточно сфотографировать или снять на видео нелегальную свалку и отправить на онлайн портал "Наша природа". Города будут перенимать опыт друг друга.

"Мы работаем системно, постоянно по раздельному сбору и формируем новое экологическое сознание населения. И тот опыт, который у нас есть, мне кажется, он универсален", — объясняет Роман Незовибатько, активист Всероссийского общества охраны природы.

В городах обнаружено почти 200 незаконных свалок. Их планируют закрыть в течение ближайших шести лет. Опыт показывает, что переработка мусора — это не далекое будущее, а то, что надо делать уже сейчас. Интересный факт: за несколько дней проведения чемпионата мира по футболу на стадионах в столице были выпиты тысячи литров пива и газированных напитков. Это тонны пустых металлических банок. 18 тонн уже перерабатываются.

Контроль за экологической ситуацией в городах будет расти. Ответственность нужно брать и на себя. Тех, кто не соблюдает закон, будут наказывать строже. Минприроды подготовило законопроект о внесении изменений в административный кодекс.