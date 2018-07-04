Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости, который отмечается 4 июля в США.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент России направил американскому лидеру поздравительную телеграмму.

16 юля президенты России и США встретятся в Хельсинки и обсудят широкий круг вопросов, накопившихся за последнее время. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран вне саммитов.