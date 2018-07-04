Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию

Госдумой в среду в первом чтении принят законопроект, позволяющий родственникам посещать больных в реанимации, передает "Интерфакс".

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, "доступ к пациентам в отделении реанимации в большинстве случаев — жест доброй воли главного врача, что вызывает негативную реакцию в обществе и, зачастую, снижает эффективность лечения пациентов".

Законодательство РФ оговаривает возможность посещения родственниками пациента в реанимации, однако прямых отсылок на обязанность медиков обеспечивать такую возможность — нет.

Авторы напоминают о зарубежном опыте, отмечая, что в большинстве стран родители и иные члены семьи могут находиться рядом с пациентами в реанимации, то есть эта проблема успешно решена.

При этом зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что "правила посещения реанимации должны быть предельно строгими, чтобы не создавать риски для пациентов и не мешать врачам делать их дело".

"Я согласен с медиками — превращать ее в проходной двор тоже нельзя. Реанимация — это не обычное отделение. Там находятся тяжелые пациенты, которых не просто лечат — там борются за их жизнь. И создавать дополнительные риски для их слабого здоровья, например — риск заразиться от родственников инфекционным заболеванием, было бы непростительной ошибкой", — отметил Огуль.

В то же время парламентарий заметил, что "пациенты реанимаций больше других нуждаются в поддержке близких, особенно это касается детей". "Ребенок испытывает сильнейший стресс, находясь в реанимации, и это только усугубляет ситуацию. Поэтому открытая реанимация — это гуманно и правильно", — добавил депутат.

В марте 2016 года пользователи соцсетей подписывали петицию к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой узаконить посещения пациентов в реанимации.

14 апреля 2016 года в ходе "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина российский актер Константин Хабенский поднял проблему допуска родственников к пациентам, находящимся в реанимации для присмотра за ними. На данный момент действуют ограничения по допуску к пациентам до 18 лет.

Тогда президент пообещал обсудить этот вопрос с министром здравоохранения Росси, после чего поручил Минздраву России рассмотреть вопросы, связанные с возможностью посещения родственниками пациентов, находящихся в реанимации.