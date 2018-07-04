Евгения Родина прошла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина в трех сетах победила румынку Сорану Кырстя во втором раунде Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:3. Призовой фонд престижнейшего турнира Большого шлема, который проходит в Лондоне, составляет 45 миллионов долларов.

Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту. В третьем круге Родина встретится с представительницей США Мэдисон Киз, посеянной на турнире под десятым номером.

Напомним, что россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.