СМИ: испытания новейшего ЗРК "Прометей" уже идут

Предварительные испытания российского зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" уже начались. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал собственный источник.

Кстати, 3 июня стало известно, что российские специалисты испытали новую дальнобойную ракету для комплекса С-400 "Триумф". Она способна достать цель на расстоянии до 400 километров и на высоте до 185 километров. Эксперты уже предположили, что эта ракета будет применяться и на ЗРК С-500.

Информации о новейшей отечественной системе ПВО пока очень мало. Хотя в мае этого года Владимир Путин рассказал, что "Прометей" сможет перехватывать цели даже в ближнем космосе и работать не только как комплекс противовоздушной обороны, но и как ПРО.